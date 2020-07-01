«Рассмотрим этот вариант»: Черчесов о возвращении Акинфеева

Вратарь покинул национальную команду вскоре после домашнего Чемпионата мира

В эфире телеканала «Матч ТВ» Черчесов рассказал, что находится «со всеми в контакте». На данный момент Акинфеев «вне сборной», но если он захочет вернуться, то «рассмотрим этот вариант», сказал тренер.

Агентство напоминает, что ровно два года назад Акинфеев принес сборной России победу в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, отразив два пенальти в матче с Испанией. Вскоре после турнира вратарь объявил о завершении карьеры в национальной сборной, ворота которой защищал с 2004 года. Свое решение об уходе голкипер объяснил желанием уступить дорогу молодым.