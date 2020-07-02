Дзюба отреагировал на оскорбления с трибун

Игрок «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на инцидент во время матча 25-го тура чемпионата России против «Тамбова» в Нижнем Новгороде (2:1).
На своей странице в Instagram нападающий опубликовал видеообзор игры. Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и нелицеприятные выкрики в его адрес с трибун. Зенитовец ответил на сообщение несколькими эмодзи со смеющимся лицом и фейспалмом.
Ранее сообщалось, что Вандерсон эмоционально отреагировал на первую игру за «Краснодар» после паузы в чемпионате.