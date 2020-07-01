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Полузащитник Эйнджел Гомес покинул "Манчестер Юнайтед" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Как отмечается в сообщении, 19-летний футболист не принял предложение о продлении соглашения.

Гомес на протяжении длительного времени находится в системе клуба, за основную команду "МЮ" он провел 10 матчей.