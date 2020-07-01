Полузащитник Эйнджел Гомес покинул "Манчестер Юнайтед" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, 19-летний футболист не принял предложение о продлении соглашения.
Гомес на протяжении длительного времени находится в системе клуба, за основную команду "МЮ" он провел 10 матчей.
Также "МЮ" сообщил, что Крис Смоллинг и Алексис Санчес, выступающие на правах аренды за итальянские "Рому" и "Интер" соответственно, завершат сезон в своих клубах серии А. Арендные контракты Смоллинга и Санчеса продлены до фактического окончания сезона.