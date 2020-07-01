Карпин: перед игроками «Ростова» можно встать на колени 

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поблагодарил своих футболистов за матч против "Краснодара", передает "Матч ТВ".

Игра завершилась со счетом 1:1.

"Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики", — сказал Карпин.

Ранее сообщалось о том, что матч "Ростов" — "Краснодар" стал самым продолжительным в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).