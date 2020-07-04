Экс-президент «Барселоны» усомнился в уходе Месси 

По его словам, 33-летний южноамериканец завершит карьеру в стане сине-гранатовых, так как испытывает себя в клубе максимально комфортно и не желает куда-либо переезжать.

Гаспар заявил, что у Месси в запасе есть еще несколько лет, чтобы навсегда закрепить свое имя в истории мирового футбола и отметил, что на Земле больше никогда не появится второго такого же игрока.