Экс-президент «Барселоны» усомнился в уходе Месси 

Бывший президент каталонской "Барселоны" Жоан Гаспар усомнился в уходе аргентинского форварда Лионеля Месси летом 2021 года. Об этом сообщает TyC Sports.
По его словам, 33-летний южноамериканец завершит карьеру в стане сине-гранатовых, так как испытывает себя в клубе максимально комфортно и не желает куда-либо переезжать.
Гаспар заявил, что у Месси в запасе есть еще несколько лет, чтобы навсегда закрепить свое имя в истории мирового футбола и отметил, что на Земле больше никогда не появится второго такого же игрока.
Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.