Дочери Малафеева грозит 15 лет тюрьмы 

Дочь бывшего члена сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Ксению направили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы, сообщает РИА «Новости».
Как сообщал «Рамблер», в марте 2020 года 16-летнюю Ксению Малафееву задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в распространении запрещенных веществ. Ксению поймали с поличным в тот момент, когда она делала закладку. На допросе девушка заявила, что хотела заработать денег на карманные расходы.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере. Несовершеннолетней Ксении Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.