Дочери Малафеева грозит 15 лет тюрьмы 

Как сообщал «Рамблер», в марте 2020 года 16-летнюю Ксению Малафееву задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в распространении запрещенных веществ. Ксению поймали с поличным в тот момент, когда она делала закладку. На допросе девушка заявила, что хотела заработать денег на карманные расходы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере. Несовершеннолетней Ксении Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.