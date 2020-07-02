«Мама меня забанила»: экс-ведущая «Спартака» разделась для Maxim 

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По словам Ушаковой, которая является заслуженным мастером спорта России по бодибилдингу, съемки для журнала были «maximально качественными».

«Классный фотограф и классная команда на площадке! Раньше все хотели попасть в Maxim, так как снимались только звезды», — отметила она.

Спортсменка рассказала, что ее фото были опубликованы в 2017 году.

«Это был разворот Maxim, март 2017. У меня не осталось ни одного экземпляра, представляете?! Помню, за это фото мама меня заблокировала», — заявила она.