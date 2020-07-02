«Мама меня забанила»: экс-ведущая «Спартака» разделась для Maxim 

Бывшая ведущая клубного телевидения ХК «Спартак» Юлия Ушакова рассказала в Instagram, что откровенная фотосессия для мужского журнала Maxim привела к конфликту с мамой.
По словам Ушаковой, которая является заслуженным мастером спорта России по бодибилдингу, съемки для журнала были «maximально качественными».
«Классный фотограф и классная команда на площадке! Раньше все хотели попасть в Maxim, так как снимались только звезды», — отметила она.
Спортсменка рассказала, что ее фото были опубликованы в 2017 году.
«Это был разворот Maxim, март 2017. У меня не осталось ни одного экземпляра, представляете?! Помню, за это фото мама меня заблокировала», — заявила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева поразила подписчиков, разместив откровенные фото, сделанные в 16-летнем возрасте. Ни снимках она изображена топлес.