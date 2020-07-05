Почему Лионель Месси хочет покинуть «Барселону»? 

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил в своем Instagram аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин . По его данным, Месси может подписать контракт с «Манчестер Сити» в случае ухода из «Барселоны».

На этой неделе стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. О том, почему знаменитый нападающий хочет покинуть каталонский клуб, рассуждает главный редактор Sport24.ru Самвел Авакян

Самвел Авакян, главный редактор Sport24.ru: «Мы опять-таки говорим о версии, которая чаще всего проходит в испанско-каталонской прессе. Речь идет о том, что Месси устал от так называемого бардака, который в клубе. Он считает, что клуб не усиливается и ему одному приходится тащить команду. Частично он, конечно, прав. И он настаивает на том, чтобы покупали именно нужных ему игроков. Это на самом деле не самая нормальная ситуация, когда игрок влияет на клубную политику, но нужно понимать, что Месси — это все-таки не самый обычный простой футболист, а один из лучших, если не самый лучший игрок современности. Куда он может уйти? Вариантов не так уж много, потому что все клубы очень жестко регулируются правилами финансового fair play УЕФА . И осуществить такой трансфер сейчас достаточно сложно, хотя бы потому что у Месси действующий контракт до 2021 года и его надо выкупать. Или же надо подождать окончания следующего сезона, и он тогда бесплатно может уйти за какие-то бешеные бонусы и за большую зарплату. Зарплата Месси должна быть в новом клубе больше 20 млн, потому что он в „Барселоне“ получает около 15 млн — наверное, если он меняет клуб, он должен рассчитывать на то, что зарплата будет увеличиваться. В Англии больше всего таких маркетинговых финансовых денег. Поэтому все называют клубы Англии. Почему именно „Манчестер Сити“? Хотя бы потому, что тренирует эту команду Хосеп Гвардиола, который сам родом из Каталонии, сам выступал за „Барселону“ и вместе с Месси и тренировал Месси. Поэтому несложно догадаться, что один из первых клубов, который будет интересен самому Месси, — это именно „Манчестер Сити“.

Месси выступает за „Барселону“ с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал „Золотой мяч“.