«Спартак» дважды вел в счете и проиграл дома аутсайдеру

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«Спартак» на своем поле проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Тамбов» набрал 28 очков и вышел на 12-е место в чемпионате. «Спартак» имеет в активе 32 очка и занимает шестую позицию.