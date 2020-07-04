«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью

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Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Самара-Арене".

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 25-й минуте с поля за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова был удален защитник хозяев Владимир Полуяхтов . Чистяков в итоге игру продолжить не смог, вместо него на поле появился Даниил Ведерников, который на 45-й и 55-й минутах получил две желтые карточки.

"Крылья Советов" провели второй матч под руководством Андрея Талалаева , который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича, в обеих встречах самарцы сыграли вничью. "Ростов" также второй матч подряд завершает вничью.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка, "Ростов" с 43 очками идет четвертым. "Крылья Советов" отстают от 14-й строчки, дающей право сыграть в следующем сезоне РПЛ, составляет три очка. "Ростов" отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы.

В 27-м туре "Крылья Советов" 7 июля в гостях сыграют с тульским "Арсеналом", "Ростов" 8 июля примет "Уфу".