Кокорин поздравил «Зенит» с чемпионством 

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", поздравил сине-бело-голубых с досрочной победой в чемпионате России.
"Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!" — цитирует Кокорина "Чемпионат.com".
После победы над "Краснодаром" (4:2) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" досрочно стал чемпионом страны. Петербургский клуб набрал 62 очка и стал недосягаем для идущего на втором месте московского "Локомотива", в активе которого 49 баллов.
"Зенит" стал шестикратным чемпионом России. Также сине-бело-голубым удалось завоевать золото первенства второй сезон подряд.
Ранее фанаты "Зенита" встретили футболистов в аэропорту.