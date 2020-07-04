«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".
В добавленное ко второму тайму время Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Для "Локомотива" эта ничья стала второй подряд, "Сочи" завершил вничью третью встречу кряду. Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту". "Зенит" в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить "Краснодар". "Локомотив" на четыре очка опережает идущий третьим "Краснодар" (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка — попадание в квалификацию Лиги чемпионов. "Сочи" с 30 очками идет 11-м после 26 туров.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Сочи" на выезде встретится с "Зенитом". Оба матча пройдут 8 июля.