Футболист «Ахмата» сломал руку в матче с ЦСКА 

Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер получил серьёзное повреждение в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам обследования у 27-летнего защитника был выявлен закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

Отмечается, что предварительно он выбыл из строя на восемь недель.

В нынешнем сезоне Вилькер, выступающий за «Ахмат» с 2016 года, сыграл в 22 матчах и записал в свой актив два гола.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Ари пропустит остаток сезона из-за травмы.