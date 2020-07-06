Порноактриса: «Аршавин и Быстров развалились на кровати»

Уральская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила, что бывший футболист Андрей Аршавин и эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров отказались от секса с ней после попытки сделать селфи. Об этом она заявила «Комсомольской правде».
По словам порноактрисы, она познакомилась со спортсменами на отдыхе в Геленджике.
«Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол», — подчеркнула Лола Тейлор.
Она отметила, что после ужина, во время которого ее угощали, в том числе и дорогим алкоголем, компания поднялась в номер.
«Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола ухаживают. Пришли в номер — Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали «все будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ, по имени Александр, начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла», — пояснила звезда фильмов для взрослых.
На следующий день актриса снова встретилась с футболистами в том же заведении, и они вновь отказали ей в селфи, однако девушка засняла этот момент на видео.
«Рамблер» писал, что Андрей Аршавин играл за «Зенит», сборную России, английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат». Он запомнился любителям футбола не только игрой на поле, но и многочисленными скандалами.
Так, после девяти лет отношений футболист разошелся с матерью своих троих детей Юлией Барановской. Новой женой Андрея Аршавина стала Алиса Казьмина, которая родила ему дочь. Однако брак спортсмену вновь сохранить не удалось. После слухов о многочисленных изменах Аршавина супруги развелись.