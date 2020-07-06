Порноактриса: «Аршавин и Быстров развалились на кровати»

По словам порноактрисы, она познакомилась со спортсменами на отдыхе в Геленджике.

«Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол», — подчеркнула Лола Тейлор.

Она отметила, что после ужина, во время которого ее угощали, в том числе и дорогим алкоголем, компания поднялась в номер.

«Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола ухаживают. Пришли в номер — Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали «все будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ, по имени Александр, начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла», — пояснила звезда фильмов для взрослых.

На следующий день актриса снова встретилась с футболистами в том же заведении, и они вновь отказали ей в селфи, однако девушка засняла этот момент на видео.

«Рамблер» писал, что Андрей Аршавин играл за «Зенит» , сборную России, английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат». Он запомнился любителям футбола не только игрой на поле, но и многочисленными скандалами.