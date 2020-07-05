«Зенит» досрочно выиграл РПЛ 

«Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу и стал шестикратным чемпионом России по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс».
Футбольный клуб Санкт-Петербурга обыграл «Краснодар» со счетом 4:2. Уточняется, что на 5 минуте матча в Краснодаре «Зенит» вышел вперед благодаря голу Сердара Азмуна. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, но все решило пенальти.
Так, после сыгранного матча у «Зенита» 62 очка, за четыре тура до финиша он на 13 баллов опережает идущий вторым московский «Локомотив». Это делает футбольный клуб победителем чемпионата РПЛ.