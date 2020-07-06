Болельщики с размахом встретили «Зенит» в Петербурге

Футболисты «Зенита» вернулись в родной город после «золотой» победы в Краснодаре над одноимённым клубом (4:2). Завоёванные в этом матче три очка позволили клубу из Петербурга досрочно стать чемпионом страны.
Тысячи поклонников «Зенита» встретили футболистов в аэропорту. Болельщики пели песни, били в барабаны, жгли файеры, устроив зрелищный перфоманс, сообщает Пятый канал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.