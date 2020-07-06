Болельщики с размахом встретили «Зенит» в Петербурге

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Футболисты «Зенита» вернулись в родной город после «золотой» победы в Краснодаре над одноимённым клубом (4:2). Завоёванные в этом матче три очка позволили клубу из Петербурга досрочно стать чемпионом страны.

Тысячи поклонников «Зенита» встретили футболистов в аэропорту. Болельщики пели песни, били в барабаны, жгли файеры, устроив зрелищный перфоманс, сообщает Пятый канал.