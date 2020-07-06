11 футболистов брестского «Динамо» заболели коронавирусом

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В брестском футбольном клубе «Динамо» было выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что Юзепчук, Нойок и Игнатович были госпитализированы.

Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами» в рамках 16-го тура Высшей лиги Беларуси, который не смотря на запрос клуба не был перенесён.

Ранее сообщалось, что в брестском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавируса.