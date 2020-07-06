7 июля в матче 34-го тура АПЛ сыграют «Лестер» и «Арсенал». Это важнейшая встреча для обеих команд. Разбираем прогнозы и ставки на матч тура в АПЛ. Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Арсенал» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ 7 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть

7 июля в Лондоне пройдет матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лестер». Начало прямой трансляции на «OKKO Спорт» в 22:15 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом хозяев поля. Сделать ставку на победу команды Микеля Артеты можно за 2.30, что соответствует 42% вероятности. Успех «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 3.05 (31%), а ничья идёт за 3.30 (27%).

ФОНБЕТ Эксперты склоняются к тому, что матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лестер» будет верховым: тотал голов больше 2.5 идет за 1.77, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.05. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании

«Арсенал» — «Лестер»: какие делать ставки на матч 7 июля

«Арсенал» наконец нашел свою игру! «Канониры» одержали уже 4 победы подряд: три — в английской Премьер-лиге, еще одну — в четвертьфинале Кубка Англии. Очень важную викторию одержали подопечные Артеты в 33-м туре в гостевом матче против «Вулверхэмптона». Сака и Ляказетт принесли победу «Арсеналу» и теперь отрыв от «волков» и 6-го места всего 3 очка.

«Лестер» продолжает отчаянно сражаться за место в призовой тройке. В прошлом туре наконец удалось прервать безвыигрышную серию: команда разгромила «Кристал Пэлас» со счетом 3:0. Сейчас парни Роджерса опережают «Челси» на одно очко. Ждать подарков от соперника не приходится, нужно выигрывать самим.

коэффициентом Из 7 последних очных встреч только одна завершилась ничейным исходом. Логично предположить, что и в этот раз будет бескомпромиссный поединок, который может завершиться как в пользу «Арсенала», так и «Лестера». Поставить на то, что ничьей не будет, в БК ФОНБЕТ можно с 1.30 . Да, не очень большой коэффициент, но статистика говорит о его надежности!

Обе команды в последних матчах действовали довольно надежно в обороне, но в целом их защиту нельзя назвать идеальной. И «Арсенал», и «Лестер» играют в атакующий футбол, а игроки обороны порой совершают ужасные ляпы. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.63 . Поставив 1000 рублей, в случае успеха на выплату вы получите 1630 рублей!