19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки

19 футболистов из чемпионата Болгарии заразили коронавирусом в результате лабораторной ошибки, сообщает Sportstar.

По данным источника, защитник болгарского клуба «Царско село» Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с «Черно море».

После матча в результате тестирования в клубе «Царско село» выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекции. В «Черно море» в свою очередь на официальном сайте объявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что лаборатория признала допущенную ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным. На сегодняшний день в Болгарии было выявлено более 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.