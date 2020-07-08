"Зенит" сыграет с "Сочи" в матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в среду. Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды с февраля текущего года. В составе сочинской команды он провел восемь матчей, в которых отметился семью голами. Мостовой, права на которого также принадлежат "Зениту", провел за "Сочи" 24 матча в РПЛ и забил шесть голов.

"Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены", — сказал Медведев по телефону.