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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 8 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть

8 июля в Москве пройдет матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:25 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом гостей. Сделать ставку на победу команды Марко Николича можно за 2.65, что соответствует 36% вероятности. Успех «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (34%), а ничья идёт за 3.27 (30%).

«Спартак» — «Локомотив»: какие делать ставки на матч 8 июля

«Спартак» попал в неудачную полосу. После поражения в принципиальнейшем матче против ЦСКА (0:2) последовала домашняя неудача в игре против «Тамбова» (2:3). На ошибки судьи Доменико Тедеско и его команде сетовать не приходится: спартаковцы дважды вели в счете, но позволили гостям не только отыграться, но и вырвать победу. Для «Спартака» главный матч сейчас — полуфинал Кубка России против «Зенита» , победа в нем даст шанс на участие в Лиге Европы.

Не все гладко и у «Локомотива». Команда Марко Николича дважды подряд оступилась в играх с командами из нижней части турнирной таблицы. Причем в игре с « Крыльями Советов » «железнодорожникам» откровенно повезло: Алексей Миранчук сравнял счет за несколько секунд до финального свистка. Мог он повторить этот фокус и в игре с «Сочи», но с пенальти пробил в штангу. Кроме того, арбитр отменил гол Тимура Сулейманова на 93-й минуте. Офсайд действительно был, жаловаться на судью не стоит. «Локомотив» идет на 2-м месте, опережая «Краснодар» на 4 очка. При этом у южан есть матч в запасе.

Мотивация довольно высока и у тех, и у других, поэтому предлагаем рассмотреть вариант со ставкой на ничью. Коэффициент этого исхода в БК ФОНБЕТ довольно высокий — 3.27.