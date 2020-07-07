8 июля в матче 27-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Для одних это важнейший матч в борьбе за Лигу чемпионов, для других — возможность реабилитироваться перед болельщиками за неудачи последних туров. Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.
«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 8 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть
8 июля в Москве пройдет матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:25 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом гостей. Сделать ставку на победу команды Марко Николича можно за 2.65, что соответствует 36% вероятности. Успех «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (34%), а ничья идёт за 3.27 (30%).
Эксперты склоняются к тому, что матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Локомотив» будет низовым: тотал голов больше 2.5 идет за 2.05, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.77. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.
«Спартак» — «Локомотив»: какие делать ставки на матч 8 июля
«Спартак» попал в неудачную полосу. После поражения в принципиальнейшем матче против ЦСКА (0:2) последовала домашняя неудача в игре против «Тамбова» (2:3). На ошибки судьи Доменико Тедеско и его команде сетовать не приходится: спартаковцы дважды вели в счете, но позволили гостям не только отыграться, но и вырвать победу. Для «Спартака» главный матч сейчас — полуфинал Кубка России против «Зенита», победа в нем даст шанс на участие в Лиге Европы.
Не все гладко и у «Локомотива». Команда Марко Николича дважды подряд оступилась в играх с командами из нижней части турнирной таблицы. Причем в игре с «Крыльями Советов» «железнодорожникам» откровенно повезло: Алексей Миранчук сравнял счет за несколько секунд до финального свистка. Мог он повторить этот фокус и в игре с «Сочи», но с пенальти пробил в штангу. Кроме того, арбитр отменил гол Тимура Сулейманова на 93-й минуте. Офсайд действительно был, жаловаться на судью не стоит. «Локомотив» идет на 2-м месте, опережая «Краснодар» на 4 очка. При этом у южан есть матч в запасе.
В первом круге «Спартак» победил со счетом 3:0, грамотно сыграв на контратаках. Учитывая критику, которая обрушилась на команду в последних матчах, «красно-белые» наверняка постараются выложиться в игре с принципиальным соперником. Поставить на то, что «Спартак» не проиграет, в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.48.
«Локомотив» мало пропускает, но сказать, что оборона у команды железобетонная, никак нельзя. К тому же, ситуация заставляет подопечных Николича играть на победу, первым номером, что позволит «Спартаку» выбегать в так любимые им при Тедеско контратаки. В то же время защита спартаковцев в каждом матче допускает ошибки. А тут еще не будет из-за дисквалификаций Самуэля Жиго и Романа Зобнина. Скорее всего, мы увидим игру, в которой забить смогут и те, и другие. Поставить на такой исход в БК ФОНБЕТ можно за 1.78. Если вы поставите 1000 рублей, ваш выигрыш может составить 1780 рублей! Кстати, такая ставка сыграла бы в 5 из 6 последних личных встреч этих клубов.
Мотивация довольно высока и у тех, и у других, поэтому предлагаем рассмотреть вариант со ставкой на ничью. Коэффициент этого исхода в БК ФОНБЕТ довольно высокий — 3.27.