Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке 

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"Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера", — поведал 73-летний специалист в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Напомним, что в мае совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича

Болельщики столичной команды крайне негативно отреагировали на уход легендарного тренера и провели несколько акций в его поддержку.