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Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке 

Soccer News и ещё 12 1 час назад
Сёмин обвинил Кикнадзе в подлом поступке
Фото: РИА Новости
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, как себя вёл в преддверии его отставки генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.
"Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера", — поведал 73-летний специалист в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Напомним, что в мае совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича.
Болельщики столичной команды крайне негативно отреагировали на уход легендарного тренера и провели несколько акций в его поддержку.
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