Тедеско может уйти из «Спартака» до завершения сезона

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Об этом сообщает «СЭ». По сведениям издания, немецкий специалист может подать в отставку по собственному желанию. Такой вариант может быть связан с отставкой Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака». Именно этот функционер приглашал Тедеско на работу в Москву.

Контракт тренера рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что итальянец Массимо Каррера может вернуться в «Спартак» в случае получения хорошего предложения.