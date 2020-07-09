5 июля, как сообщал «Рамблер», «Зенит» победил клуб «Краснодар» со счетом 4:2 и досрочно завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ). После матча игроки и сотрудники команды отпраздновали чемпионство на поле и в раздевалке. В ходе празднования Дзюба сымитировал половой акт с Азмуном.

«Что это было?» — спросил Моссаковский Дзюбу в тот же день, а тот ответил, что таким образом он и Азмун налаживали российско-иранские международные связи.