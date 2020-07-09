Футболист клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба сымитировал секс с иранским футболистом «Зенита» Сердаром Азмуном в попытке наладить международные связи между Россией и Ираном. Об этом он рассказал сам на видеозаписи, которую журналист Михаил Моссаковский опубликовал в своем твиттере.
Международные связи) pic.twitter.com/ApWZgCwDyw— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) July 8, 2020
5 июля, как сообщал «Рамблер», «Зенит» победил клуб «Краснодар» со счетом 4:2 и досрочно завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ). После матча игроки и сотрудники команды отпраздновали чемпионство на поле и в раздевалке. В ходе празднования Дзюба сымитировал половой акт с Азмуном.
«Что это было?» — спросил Моссаковский Дзюбу в тот же день, а тот ответил, что таким образом он и Азмун налаживали российско-иранские международные связи.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «секс» между Дзюбой и Азмуном был намеком на то, что «Зенит» сделает с клубом «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России, который состоится 19 июля.
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов назвал слова Медведева неуместными и сообщил о направлении жалобы в комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике.