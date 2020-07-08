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Тренер «Зенита» Семак посвятил чемпионство в РПЛ врачам 

ТАСС и ещё 2 8 июля 2020
Семак посвятил чемпионство в РПЛ врачам
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак посвятил победу клуба в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Комментарий Семака приводит пресс-служба команды.
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно стал чемпионом страны. В среду в матче 27-го тура РПЛ "Зенит" сыграет в Санкт-Петербурге с "Сочи".
"Футбол всегда испытание, и победы никогда не даются легко, текущий сезон подтвердил это на сто процентов, все мы столкнулись с новой реальностью и научились еще больше ценить дело, которым занимаемся. Я благодарен игрокам за их профессионализм и характер. Мы верим в то, что совсем скоро жизнь вернется в прежнее русло, а вместе с ней вернутся на трибуны любители футбола, но для этого нужно одержать еще одну, главную победу. Борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле, мы посвящаем чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом", — сказал Семак.
"Зенит" после 26 матчей набрал 62 очка в РПЛ, после возобновления первенства команда провела четыре матча, во всех победив. "Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед (лидирует по этому показателю московский "Спартак" — 10). Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.
Петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира.
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Комментарии 1
Футбол , РПЛ , Сергей Семак , Спартак , Зенит , ЦСКА
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