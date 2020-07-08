«Астон Вилла» — «Ман Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 9 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть

9 июля в Бирмингеме пройдет матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «МЮ». Начало прямой трансляции на «ОККО Спорт» в 22:15 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает явным фаворитом гостей. Сделать ставку на победу команды Уле-Гуннара Сульшера можно за 1.35, что соответствует 71% вероятности. Успех «Виллы» аналитики оценили коэффициентом 9.50 (10%), а ничья идёт за 5.10 (19%).

«Астон Вилла» — «МЮ»: какие делать ставки на матч 9 июля

«Манчестер» в огне! После возобновления АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера в 5 матчах одержала 4 победы и один матч свела вничью. Более того, в 3 играх манкунианцы разгромили своих соперников. И теперь место в Лиге чемпионов совсем близко! В случае победы «МЮ» окажется всего в одном очке от 4-го места, которое дает путевку в Лигу чемпионов. До «Челси», идущего на 3-м месте, в таком случае останется 2 балла.

А вот у «Астон Виллы» ситуация непростая. Клуб из Бирмингема еще не познал победы после возобновления чемпионата. 2 ничьи и 3 поражения — небогатый улов команды. Неудивительно, что «Вилла» после 33 туров расположилась в зоне вылета — на 18-й позиции. У команды 27 очков, до спасительной 17-й строчки — 4 балла. И матч в запасе, как раз поединок против «Манчестер Юнайтед».

Наверняка стоит ждать верхового матча. Хозяевам нужно набирать очки, побеждать, для них каждая встреча сейчас — как финал. Что до манкунианцев, то те сейчас феерят в атаке. Более менее сдержать нападение «Юнайтед» смог только «Тоттенхэм», но класс его обороны несравним с защитой «Астон Виллы». Поставить на то, что в матче будет как минимум 3 мяча, можно с коэффициентом 1.67. Сделав ставку в 1000 рублей на этот исход в БК ФОНБЕТ, вы получите на выплату 1670 рублей в случае успеха

«Астон Вилла» очень мало забивает, скорее всего ее поклонникам не приходится ждать больше одного гола в ворота «МЮ». И это в лучшем случае. А вот команда Сульшера играет с огоньком в атаке. А раз мы ждем победы манкунианцев и много голов, логично предположить, что «Манчестер» победит с разницей как минимум в 2 мяча. Сделать ставку на такой исход в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.95.