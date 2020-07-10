Экс-глава «Локомотива» оценил стоимость Миранчука

По его мнению, 24-летний полузащитник способен заиграть в одном из топовых европейских чемпионатов, поэтому ему необходимо как можно скорее использовать возможность попробовать себя за рубежом.

Наумов заявил, что оптимальная стоимость Миранчука колеблется от €25 млн до €30 млн и отметил, что ему не стоит за эти деньги переходить в другой российский клуб.