Вагнер Лав ушел в бывший клуб Аршавина

Несмотря на заинтересованность со стороны ЦСКА , легенда красно-синих Вагнер Лав так и не доехал до Москвы. 8 июля один лучших легионеров в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) был представлен в качестве игрока казахстанского «Кайрата», за который недавно играл Андрей Аршавин . «Газета.Ru» — о несостоявшемся возвращении бразильца в любимую команду.

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским грандом «Кайратом». 36-летний бразилец успешно разобрался с визовыми вопросами, сдал отрицательный тест на COVID-19 и в хорошем расположении духа приехал на базу желто-черных.

«В первую очередь я, конечно же, рад приезду. Надеюсь, скоро мы закончим все необходимые дела, медицинский осмотр, и я начну тренироваться… Также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу вернуться к футболу, потому что приехал сюда играть и делать все возможное для достижения наших общих целей!» — цитировал официальный сайт клуба Вагнера, только-только прилетевшего в Казахстан.

Сообщается, что бразильский голеадор поставил подпись под соглашением на полгода с возможностью продления и уже провел первую тренировку с новыми партнерами по команде.

«Вагнер Силва де Соуза наиболее известен нашим болельщикам по великолепным выступлениям в составе московского ЦСКА, с которым он выиграл Кубок УЕФА, а также завоевал еще 13 титулов, среди которых три звания чемпиона России», — так «Кайрат» представил новичка фанатам.

Стоит отметить, что о переходе именитого бразильца в «Кайрат» стало известно еще 23 июня. Об этом сам футболист рассказал в Instagram. Предварял этот трансфер уход из «Коринтианс» и… естественно, слухи о возвращении в ЦСКА, где Вагнер и добился главных высот в своем продолжительном спортивном пути.

И, что интересно, бразилец и правда был одной ногой на «ВЭБ-Арене». Ведущие спортивные издания и инсайдеры как один твердили о достигнутой договоренности и официальном заявлении клуба «со дня на день».

«В последние пару дней мой Instagram атаковали фанаты красно-синих с одним вопросом: что по Вагнеру Лаву? — писал известный комментатор Нобель Арустамян у себя в Telegram. — У него истек контракт с «Коринтиансом», и, как писали в Бразилии в пятницу вечером, он близок к возвращению в Россию. Как и сообщалось, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?»

Однако в этот раз не получилось. Третьего возвращения Вагнера Лава в ЦСКА поклонники красно-синих не дождались. Несмотря на то что агент футболиста признал приоритет такого варианта развития событий, «Ваня» решил перебраться в Казахстан, — поговаривали, что сторону представителя Бразилии и самого игрока не устроили зарплата и срок соглашения.

Однако сам нападающий высказался о ситуации несколько иначе.

«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду. Причины срыва перехода мне неизвестны. Завершить карьеру в России? Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив», — цитировал форварда «СЭ».

За свою карьеру Вагнер Лав, помимо ЦСКА, успел поиграть за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ».

Что же касается «Кайрата», то казахстанский клуб занял второе место в завершившемся розыгрыше национального первенства и теперь поборется за путевку в групповой этап Лиги Европы через квалификацию.