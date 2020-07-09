Вагнер Лав ушел в бывший клуб Аршавина

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
2 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4 0
Ливерпуль Ливерпуль
2 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 1
Эспаньол Эспаньол
Эйбар
Эйбар
0 2
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 0
Хетафе Хетафе
3 июля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 0
Мальорка Мальорка
4 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 1
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
2 3
Тамбов Тамбов
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Ростов Ростов
4 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
5 2
Борнмут Борнмут
4 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Сельта
Сельта
1 1
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
1 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 2
Валенсия Валенсия
5 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Урал Урал
Рубин
Рубин
1 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
2 4
Зенит Зенит
5 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
5 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Леганес Леганес
Осасуна
Осасуна
0 0
Хетафе Хетафе
6 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 0
Эвертон Эвертон
6 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Севилья
Севилья
1 0
Эйбар Эйбар
7 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
2 4
Крылья Советов Крылья Советов
7 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Арсенал
Арсенал
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
7 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 1
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
1 1
Атлетико М Атлетико М
8 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 4
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
2 1
Сочи Сочи
Спартак М
Спартак М
1 1
Локомотив М Локомотив М
8 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 1
Бёрнли Бёрнли
8 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Бетис
Бетис
3 0
Осасуна Осасуна
Барселона
Барселона
1 0
Эспаньол Эспаньол
9 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
20:30
Краснодар Краснодар
9 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:00
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут
Борнмут
20:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
22:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
9 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:30
Леганес Леганес
Мальорка
Мальорка
20:30
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Севилья Севилья
10 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Гранада Гранада
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Алавес Алавес
11 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
16:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
18:30
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
20:30
Спартак М Спартак М
11 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Бёрнли Бёрнли
11 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Осасуна
Осасуна
18:00
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
20:30
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Бетис Бетис
12 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург
Оренбург
18:30
Ростов Ростов
12 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
14:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла
Астон Вилла
16:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Арсенал Арсенал
12 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
18:00
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
20:30
Валенсия Валенсия
13 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Алавес
Алавес
20:30
Хетафе Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
22:15
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
16:00
Краснодар Краснодар
Урал
Урал
16:00
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
18:00
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
20:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:00
Борнмут Борнмут
15 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Хетафе
Хетафе
00:00
Атлетико М Атлетико М
Сельта
Сельта
00:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Вильярреал Вильярреал
16 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
18:00
Динамо М Динамо М
Тамбов
Тамбов
20:30
Сочи Сочи
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Эвертон
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
22:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

ЦСКА не дождался: Вагнер Лав ушел в бывший клуб Аршавина 

Газета.Ru 5 часов назад
Вагнер Лав ушел в бывший клуб Аршавина
Фото: Газета.Ru
Несмотря на заинтересованность со стороны ЦСКА, легенда красно-синих Вагнер Лав так и не доехал до Москвы. 8 июля один лучших легионеров в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) был представлен в качестве игрока казахстанского «Кайрата», за который недавно играл Андрей Аршавин. «Газета.Ru» — о несостоявшемся возвращении бразильца в любимую команду.
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским грандом «Кайратом». 36-летний бразилец успешно разобрался с визовыми вопросами, сдал отрицательный тест на COVID-19 и в хорошем расположении духа приехал на базу желто-черных.
«В первую очередь я, конечно же, рад приезду. Надеюсь, скоро мы закончим все необходимые дела, медицинский осмотр, и я начну тренироваться… Также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу вернуться к футболу, потому что приехал сюда играть и делать все возможное для достижения наших общих целей!» — цитировал официальный сайт клуба Вагнера, только-только прилетевшего в Казахстан.
Сообщается, что бразильский голеадор поставил подпись под соглашением на полгода с возможностью продления и уже провел первую тренировку с новыми партнерами по команде.
«Вагнер Силва де Соуза наиболее известен нашим болельщикам по великолепным выступлениям в составе московского ЦСКА, с которым он выиграл Кубок УЕФА, а также завоевал еще 13 титулов, среди которых три звания чемпиона России», — так «Кайрат» представил новичка фанатам.
Стоит отметить, что о переходе именитого бразильца в «Кайрат» стало известно еще 23 июня. Об этом сам футболист рассказал в Instagram. Предварял этот трансфер уход из «Коринтианс» и… естественно, слухи о возвращении в ЦСКА, где Вагнер и добился главных высот в своем продолжительном спортивном пути.
И, что интересно, бразилец и правда был одной ногой на «ВЭБ-Арене». Ведущие спортивные издания и инсайдеры как один твердили о достигнутой договоренности и официальном заявлении клуба «со дня на день».
«В последние пару дней мой Instagram атаковали фанаты красно-синих с одним вопросом: что по Вагнеру Лаву? — писал известный комментатор Нобель Арустамян у себя в Telegram. — У него истек контракт с «Коринтиансом», и, как писали в Бразилии в пятницу вечером, он близок к возвращению в Россию. Как и сообщалось, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?»
Однако в этот раз не получилось. Третьего возвращения Вагнера Лава в ЦСКА поклонники красно-синих не дождались. Несмотря на то что агент футболиста признал приоритет такого варианта развития событий, «Ваня» решил перебраться в Казахстан, — поговаривали, что сторону представителя Бразилии и самого игрока не устроили зарплата и срок соглашения.
Однако сам нападающий высказался о ситуации несколько иначе.
«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду. Причины срыва перехода мне неизвестны. Завершить карьеру в России? Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив», — цитировал форварда «СЭ».
За свою карьеру Вагнер Лав, помимо ЦСКА, успел поиграть за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ».
Что же касается «Кайрата», то казахстанский клуб занял второе место в завершившемся розыгрыше национального первенства и теперь поборется за путевку в групповой этап Лиги Европы через квалификацию.
Видео дня. «Зенит» получит кубок за победу в РПЛ после матча с «Сочи»
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Месси может перейти в "Ман Сити" в 2021 году СМИ: Месси может перейти в "Ман Сити" в 2021 году ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже Вагнер Лав официально стал игроком "Кайрата" Вагнер Лав официально стал игроком "Кайрата"
Комментарии
Футбол , Статьи , Андрей Аршавин , Вагнер Лав , Силва Вагнер , УЕФА , ЦСКА , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Квят не встал на колено
Почему Квят не встал на колено
Авербух рассказал об отношениях с Арзамасовой
Авербух рассказал об отношениях с Арзамасовой
«Против менталитета»: Квят не встал на колено
«Против менталитета»: Квят не встал на колено
«Станет уроком»: Роднина о смерти отца Хабиба
«Станет уроком»: Роднина о смерти отца Хабиба
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»
09:30
«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»
Премьер-лига Футбол
«Буду молиться»: Ван Дамм о смерти отца Нурмагомедова
04:14
«Буду молиться»: Ван Дамм о смерти отца Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение