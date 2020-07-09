Бышовец отреагировал на смерть Салькова 

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Бывший главный тренер олимпийской сборной СССР по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о смерти своего помощника Владимира Салькова.

«Для меня это удар и потеря. Я могу говорить о нем как о человеке, профессионале, помощнике и футболисте — мы играли друг против друга. Он был центральным защитником, но играл по правилам, в духе фейр-плей, не допускал никакой грубости. Во всех перечисленных ипостасях нужно говорить о человеческой нравственности и профессионализме. Это был помощник, на которого можно было положиться во всех ситуациях — и спортивных, и организационных. На нем была большая работа по созданию условий для олимпийской команды — это и выбор места, и контроль за игроками. На футбольном поле это был человек, с которым можно было сверить какие-то решения и оценки. Время не щадит — иных уж нет, а те далече», — приводит слова Бышовца ТАСС.

Сальков работал в качестве тренера в главной и олимпийской сборных СССР, которая под руководством Бышовца выиграла золото Игр-1988 в Сеуле.

Ранее стало известно, что Сальков умер в возрасте 83 лет.