Пострадавший от молнии вратарь готов вернуться на поле

Вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский рассказал о своём состоянии после удара молнии, а также выразил готовность вернуться на поле в скором времени.

Он обратился к подписчикам на своей странице в Instagram и поблагодарил всех за поддержку.

На данный момент всё хорошо, скоро вернусь, — написал Заборовский.