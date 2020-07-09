Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение 

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Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видео, на котором Дзюба во время празднования победы в чемпионате России сымитировал секс с партнером по команде Сердаром Азмуном. Позже футболист заявил, что таким образом способствовал укреплению связей между Россией и Ираном. Впоследствии в интернете было опубликована запись, на которой Дзюба в караоке исполняет песню Бориса Моисеева «Голубая Луна».

«У мужчин принято высмеивать это для того, чтобы поржать и показать, что на самом деле они ничего такого не боятся», — заявил Костоев.

Сексолог подчеркнул, что подобные шутки призваны продемонстрировать окружающим мужественность, а относить такой юмор к латентному гомосексуализму нет никакого смысла.