В «Зените» приготовились «затянуть пояса» 

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил об изменениях финансовой ситуации в команде. Слова функционера передает «Спорт день за днем».

По мнению Медведева, клубу придется «затянуть пояса». «Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, мы пошли на определенные корректировки зарплат», — напомнил он.

5 июля «Зенит» за четыре тура до конца розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) оформил титул. Команда стала недосягаемой для соперников после выездной победы над «Краснодаром» (4:2).

В мае 2019-го Telegram-канал Baza обнародовал сумму, которую «Зенит» тратит на зарплаты игрокам и персоналу. По данным издания, она составила восемь миллиардов рублей в год.