Анри встал на колено в память о Флойде

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны», а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри встал на колено во время матча в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде.

Во время игры с «Нью-Инглэнд Революшн» Анри встал на колено на 8 минут 46 секунд, находясь в футболке с надписью Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. Это продолжалось 8 минут 46 секунд После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.