Марсело получил травму

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Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Как сообщает Marca, 32-летний защитник выбыл на три недели из-за повреждения приводящей мышцы левой ноги.

В клубе подтвердили информацию о травме, но не уточнили сроки восстановления.

В нынешнем сезоне Марсело сыграл в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах и записал в свой актив два гола и семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы.