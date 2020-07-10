Марсело получил травму

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы.
Как сообщает Marca, 32-летний защитник выбыл на три недели из-за повреждения приводящей мышцы левой ноги.
В клубе подтвердили информацию о травме, но не уточнили сроки восстановления.
В нынешнем сезоне Марсело сыграл в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах и записал в свой актив два гола и семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы.