Умер чемпион мира по футболу сборной Англии 

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Известный английский футболист, чемпион мира Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает официальный сайт клуба Leeds United.

«Leeds United глубоко опечален известием о смерти легенды клуба Джека Чарлтона. Он скончался вчера вечером в возрасте 85 лет после продолжительной болезни», — говорится в некрологе.

Джек — легенда этого футбольного клуба. Он провёл за «Leeds United» рекордные 773 матча в течение 23 лет. Вместе с командой игрок выиграл Чемпионат и Кубок Англии.

В составе сборной Англии Джек Чарльтон завоевал золото на чемпионате мира в 1966 году.

Чарльтон также работал тренером. Он возглавлял клубы Middlesbrough, Sheffield Wednesday, Newcastle United и сборную Ирландии.

Джек Чарльтон — старший брат другой английской футбольной звезды — Боба Чарльтона.

Братья вошли в историю английского футбола как чемпионы мира 1966 года. Оба играли ключевые роли на своих позициях. Джек был защитником, Бобби — атакующим полузащитником.