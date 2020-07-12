Экс-супруга Аршавина переполошила Сеть

Фото вызвало ажиотаж в Сети.
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина крайне удивила своих фолловеров, выставив в личном блоге фотографию, на которой подписчики с трудом узнавали девушку. На взгляд пользователей Сети, отставная жена спортсмена сделала ринопластику и увеличила губы.
Ох ты, бомба!», «Красоточка», «Очень мило», — отметились комментаторы.
Однако далеко не все отзывы оказались дружелюбными. На аккаунт Казьминой обрушились хейтеры, критикующие ее внешность.
Алиса Казьмина "до" и "после". Фото https://www.instagram.com/kazmina_alisia__mb/
«Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?», «Вас не узнать после операции», «Такой красивый нос испортили», — написали они.
Девушка потерпела злопыхателей несколько часов и удалила пост. Однако позже мудро решила восстановить его в Instagram.
«Вернулась», — написала она, кстати, так и не отключив комментарии.
Напомним, до союза с Алисой, Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, от которой у него трое детей. Футболист расстался с ней и ушел к Казьминой, когда его фактическая жена была беременна третьим малышом.
В отношениях с журналисткой у него родилась дочь Есения. В начале 2019 года стало известно, что пара разошлась.