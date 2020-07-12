Экс-супруга Аршавина переполошила Сеть

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Фото вызвало ажиотаж в Сети.

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина крайне удивила своих фолловеров, выставив в личном блоге фотографию, на которой подписчики с трудом узнавали девушку. На взгляд пользователей Сети, отставная жена спортсмена сделала ринопластику и увеличила губы.

Ох ты, бомба!», «Красоточка», «Очень мило», — отметились комментаторы.

Однако далеко не все отзывы оказались дружелюбными. На аккаунт Казьминой обрушились хейтеры, критикующие ее внешность.

Алиса Казьмина "до" и "после". Фото https://www.instagram.com/kazmina_alisia__mb/

«Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?», «Вас не узнать после операции», «Такой красивый нос испортили», — написали они.

Девушка потерпела злопыхателей несколько часов и удалила пост. Однако позже мудро решила восстановить его в Instagram.

«Вернулась», — написала она, кстати, так и не отключив комментарии.

Напомним, до союза с Алисой, Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской , от которой у него трое детей. Футболист расстался с ней и ушел к Казьминой, когда его фактическая жена была беременна третьим малышом.

В отношениях с журналисткой у него родилась дочь Есения. В начале 2019 года стало известно, что пара разошлась.