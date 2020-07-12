Кафельников: это худший «Спартак» на его памяти

Только не убеждайте меня, что есть какой-то "заговор" против Спартака! С такой игрой и таким подбором игроков, можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти👎🏿— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 11, 2020