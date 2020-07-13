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Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обновил личный рекорд по результативности за один сезон.

Об этом сообщает "Чемпионат".

В настоящий момент на счету 25-летнего англичанина 27 голов во всех турнирах за "горожан".

Для Стерлинга это достижение стало возможным благодаря выездному матчу 35-го тура АПЛ с "Брайтон энд Хоув Альбион" (5:0), в котором он оформил хет-трик.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд футболиста составлял 25 забитых мячей (сезон-2018/2019).

Ранее "Астон Вилла" переиграла "Кристал Пэлас" в матче АПЛ.