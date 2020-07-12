Невеста Роналду показала впечатляющую тренировку

Джорджина Родригес, возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, поделилась с подписчиками своего Instagram видеозаписью занятий по аэробике.
На кадрах видно, как Родригес выполняет различные упражнения в составе небольшой группы занимающихся. Помимо прочего, девушка исполнила тверк ягодицами, продемонстрировав впечатляющую мускулатуру этой части тела.
«Когда хочешь тренироваться и дурачиться», — подписала она свой пост, который посмотрели свыше 4 млн человек.
Ранее сообщалось, что Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо.