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Падение «Спартака» и скандал с лучшим судьей России 

BFM.RU и ещё 17 3 часа назад
Падение «Спартака» и скандал с лучшим судьей России
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Предпоследняя неделя чемпионата страны по футболу насыщена новостями. Хедлайнером 28-го тура стал «Спартак». Леонид Федун сменил генерального директора клуба: на место Томаса Цорна пришел покинувший «Уфу» Шамиль Газизов. На качестве футбола это не сказалось: очередное невнятное поражение, на сей раз от «Сочи» — 0:1.
Продолжил буксовать «Локо», подарив шанс оппонентам в споре за вторую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Железнодорожники чудом избежали поражения от той же «Уфы» — команды — открытия чемпионата — а спас их вернувшийся в строй Фарфан. Перуанец не играл с мая прошлого года из-за операции на колене, а забил через 11 минут после выхода на замену. Итоговый счет — 1:1.
Потерей очков «Локомотива» мог воспользоваться ЦСКА, но, увы, упустил победу в матче с «Рубином», сравнявшим в концовке с пенальти, — также 1:1. Прервал шестиматчевую победную серию «Зенит»: Семак дал отдохнуть ведущим игрокам, и питерцы разделили очки в Грозном с «Ахматом» — снова 1:1. Ситуацию комментирует автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы»: «Зенит» стал или становится гегемоном российского футбола. И я думаю, что это на долгое время. Другие команды, которые могли бы составить конкуренцию «Зениту», если не испытывают проблем с финансированием, то испытывают проблемы с игрой. Или с менеджментом. Или с тренерами. В «Локомотиве» сменился главный тренер — вместо Юрия Семина пришел Марко Николич. Хотят или не хотят руководители, это не пройдет безболезненно. Если говорить о «Спартаке», то в сравнении с «Зенитом» это вообще разные весовые категории. Красно-белый клуб может сколько угодно жаловаться на судейство, на VAR, но это команды разных частей турнирной таблицы. То есть «Спартак» не соперник «Зениту».
Противостояние «Спартака» и судей, которые, по мнению многих, убивают команду, имеет отношение и к главному скандалу уик-энда. Вначале сообщили о задержании в Латвии экс-арбитра ФИФА Павла Стипиди из-за ставок в букмекерских конторах, да еще и вместе с лучшим рефери России прошлого сезона Сергеем Лапочкиным. Конкретно — на количество желтых карточек в международных матчах. Стипиди все опровергает, говорит, никогда в жизни не был в Латвии. Того, кто обнародовал фамилии — журналиста Алексея Андронова — называет негодяем.
Лапочкин должен был работать в бригаде VAR на встрече «Краснодар» — «Урал». На всякий случай Лига передвинула его на другую игру — «Динамо» — «Крылья Советов». При чем здесь «Спартак»? А при том, что злые языки (и не просто злые, а явно не красно-белого цвета) говорят, что атака на судью — со спартаковской подачи. Якобы Сергей Лапочкин подсуживал сопернику народной команды в битве с «Локо». Да еще и удалил главного тренера Доменико Тедеско.
Турнирная таблица выглядит так: «Зенит» — 66 очков, «Локомотив» — 51, «Краснодар» — 48 и игра в запасе, так что у ЦСКА почти нет шансов на тройку и Лигу чемпионов. Армейцы набрали 47 очков, это четвертая позиция. «Спартак» делит с 11-е место с клубом Кокорина «Сочи».
До завершения чемпионата России осталось всего два тура. Ближайший — 29-й — пройдет 15 и 16 июля. Центральным матчем станет поединок «Локомотив» — ЦСКА. Для попадания в Лигу чемпионов железнодорожникам хватит и ничьей.
Видео дня. "Спартак" пожаловался в РФС на гендиректора "Зенита"
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Комментарии 1
Футбол , Томас Цорн , Марко Николич , Шамиль Газизов , Сергей Лапочкин , Доменико Тедеско , Алексей Андронов , Юрий Семин , Леонид Федун , Спартак , Зенит , ФК "Урал" , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов , Динамо
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