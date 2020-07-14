Футбольного судью Лапочкина проверили на детекторе лжи

По словам функционера, в отношении рефери было открыто внутреннее расследование, в рамках которого использовался полиграф. О результатах проверки РФС сообщит дополнительно. Также Хачатурянц подчеркнул, что у комитета нет подтвержденной информации, порочащей репутацию Лапочкина.

«Локомотив». В воскресенье, 12 июля, в СМИ появилась информация о возможной причастности Лапочкина к игре на тотализаторе, за которую арбитру грозит пожизненная дисквалификация. Позже сообщалось, что судью подозревают в предвзятом судействе матча «Спартак»