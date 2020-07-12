«Тоттенхэм» вырвал победу у «Арсенала»

"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Арсенал" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев мячи забили Сон Хын Мин (19-я минута) и Тоби Алдервейрелд (81), у проигравших отличился Александр Ляказетт (16). "Тоттенхэм" не проигрывает "Арсеналу" на своем поле в чемпионате на протяжении шести матчей, одержав четыре победы.

"Тоттенхэм" не знает поражений на протяжении трех матчей в первенстве, в турнирной таблице клуб поднялся на восьмое место, набрав 52 очка, "Арсенал" прервал беспроигрышную серию из четырех матчей и располагается на девятой строчке, имея в активе 50 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 15 июля на выезде сыграют с "Ньюкаслом", "Арсенал" в этот же день примет "Ливерпуль".

В другом матче игрового дня "Вулверхэмптон" на своем поле разгромил "Эвертон" со счетом 3:0, "Астон Вилла" дома обыграла "Кристал Пэлас" (2:0) и одержала первую победу в чемпионате с января.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.