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Первая трансферная бомба РПЛ этого лета. Ловрен может перейти в «Зенит»! 

Чемпионат.com и ещё 9 2 часа назад
Трансферная бомба! Ловрен может перейти в «Зенит»
Фото: Reuters
Вот это новость!
По информации, имеющейся у «Чемпионата», первым новичком «Зенита» в летнее трансферное окно может стать защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен. По всей видимости, 31-летний игрок перейдёт на правах свободного агента. Ловрен должен разорвать контракт с английским клубом, действующий до лета 2021-го.

Как «Зенит» хочет укрепить оборону

«Зенит» планирует усилиться в летнее трансферное окно под Лигу чемпионов. Всё-таки в этом сезоне петербургской команде объективно не хватало качества и глубины состава, чтобы добиться большего на международной арене, особенно с учётом потерь Малкома и Александра Кокорина. Генеральный директор чемпионов России Александр Медведев назвал на днях количество потенциальных новичков сине-бело-голубых:
«У нас будет точечное усиление — не более трёх-четырех игроков», — сказал Медведев.
Одна из приоритетных позиций — центральный защитник. Будущее 36-летнего Бранислава Ивановича в «Зените» под вопросом, а Йордан Осорио и пропустивший большой срок из-за травм Эмануэль Маммана на сегодняшний день вряд ли готовы стать равноценной замену сербскому капитану. Как стало известно «Чемпионату», петербургский клуб ищет игрока на эту позицию в АПЛ. Рассматривалась также кандидатура Яна Вертонгена из «Тоттенхэма», однако Ловрен приоритетный вариант.
Между тем, в пятницу испанские СМИ сообщили об интересе чемпионов России к защитнику «Эспаньола» Леандро Кабрере. Это левоногий защитник, который способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Если петербургский клуб действительно нацелен на уругвайца, то скорее для усиления фланга, потому как позиция левого центрального защитника прочно занята Ярославом Ракицким — важной для «Зенита» фигурой в том числе с точки зрения развития атак. В случае приобретения Кабреры можно использовать в центре поля Дугласа Сантоса.
Правда, испанцы опубликовали абсолютно нелепую информацию о том, что «Зенит» готов платить Кабрере 9 млн евро год. Столько в Петербурге не получали даже Халк и Малком! Очевидно, перепутали либо с трансферной стоимостью защитника, либо с его возможным заработком за всё время контракта. Договор уругвайца с «Эспаньолом» действует ещё четыре года. Если «Зенит» подпишет Кабреру на такой же срок на 9 млн, то получится вполне адекватная цифра зарплаты — 2,25 млн евро в год.

Как Ловрен выступал за сборную Хорватии и «Ливерпуль»

Ловрен, если вы забыли, финалист чемпионата мира 2018 года в составе сборной Хорватии и победитель Лиги чемпионов сезона-2018/2019 в составе «Ливерпуля». Деян хорошо знаком с нашей страной благодаря участию в ЧМ-2018, правда, хорваты ни разу не сыграли в Петербурге. На групповом этапе проводили свои матчи в Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а в плей-офф выступали опять же в Нижнем Новгороде, Сочи и Москве (две игры в «Лужниках»). Напомним, Деян был основным центральным защитником команды, принял участие во всех семи встречах. В четвертьфинале с Россией заработал свою единственную жёлтую карточку, ударив сзади по ногам Артёма Дзюбу.
Перед финалом чемпионата мира Ловрен сделал комплимент нашей стране. «Это лучший ЧМ в истории по организации. Всё просто блестяще. Поздравляю и благодарю Россию за такой турнир. Надеюсь, в финале российские болельщики нас поддержат», — говорил хорват.
В «Ливерпуле» Ловрен отыграл шесть сезонов. Летом 2014-го красные выкупили его у «Саутгемптона» за 22,77 млн фунтов стерлингов (по данным Transfermarkt). Хорватский защитник сыграл за «Ливерпуль» 185 матчей, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. В составе английского клуба помимо Лиги чемпионов Деян выиграл Суперкубок УЕФА и золото АПЛ. Сыграл в финале Лиги Европы.
На сегодняшний день трансферная стоимость Ловрена оценивается в 16 млн евро.

Почему Ловрен уйдёт из «Ливерпуля»

Ловрен мог покинуть «Ливерпуль» ещё год назад. Хорват — хороший, опытный центральный защитник, но специалисты и журналисты никогда не считали его эталоном надёжности для топ-клуба. Правда, после чемпионата мира Деян отвечал своим критикам громкими заявлениями. Например, такими:
«Люди утверждают, что у меня был не очень хороший сезон, но я с этим не согласен. Я добрался с «Ливерпулем» до финала ЛЧ, а теперь мы со сборной в финале чемпионата мира. Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорить всякую чушь».
«Я сказал, что я один из лучших. Но я не говорил, что лучший. Скорее вхожу в топ-5. Назовите игрока, который бы играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира. Я такой второй в АПЛ после Тьерри Анри. Я искал эту информацию! Хоть и проиграл в обоих финалах, заслуживаю уважения… Конечно, мои хейтеры с этим не согласятся. Что я могу ответить? Никто не идеален. Люди всегда замечают ошибки, а на хорошее не обращают внимания. Считаю, что не заслужил столько ненависти. Посмотрите на Серхио Рамоса, он совершает больше ошибок, чем я. Но он в «Реале», и никто не заостряет внимание на его ляпе, если команда выигрывает 5:1 или 5:2. Мне в этом плане не везёт. Когда я ошибаюсь, мы обязательно проигрываем 0:1».
После появления в «Ливерпуле» Вирджила ван Дейка, как правило, в сезоне-2018/2019 голландец играл в центре обороны красных в паре с Жоэлем Матипом или Джо Гомесом. Ловрен сначала залечивал травму, потом чаще оставался в запасе — провёл 18 матчей во всех турнирах (в основе — 15). Летом 2019-го «Ливерпуль» готов был продать хорвата за 25 млн фунтов стерлингов, но его трансферы в «Милан» и «Рому» сорвались.
В нынешнем, чемпионском для «Ливерпуля» сезоне, Ловрен сыграл ещё меньше — лишь 15 матчей (в основе — 14). По словам Деяна, он не тот человек, который готов сидеть на скамейке и просто так получать деньги. Сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Милана», «Ромы», «Лацио», «Тоттенхэма» и «Арсенала», но, возможно, предложение «Зенита» окажется убедительнее.
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