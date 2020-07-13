«Реабилитация после групповухи»: теща обрушилась на Аршавина 

Бывшая теща Андрея Аршавина Наталия Сарычева обвинила футболиста в неискреннем отношении к детям. Об этом она заявила под совместным видео Аршавина с детьми в Instagram.

«Папа в деле», — так спортсмен подписал новую публикацию.

Многие интернет-пользователи порадовались за Аршавина и решили, что он изменился в лучшую сторону.

«Андрей, очень приятно видеть вас с детьми. И они рады быть с отцом. Вы изменились.в лучшую сторону. Папа, класс. !» — похвалила его @nailiaiskh (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Папа красавчик, молодец что наконец с детьми!» — добавил @mixasokol.

Однако бывшая теща Аршавина, мать его второй жены Алисы , с комментаторами не согласилась.

«Папа в деле. ? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — написала Сарычева.

Пользователи спорили с женщиной, а она в ответ отмечала, что Аршавин бросил уже две семьи.

Как сообщал «Рамблер», у Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской . Их отношения продлились девять лет, до 2013 года.

В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В конце 2018-го в Сети появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. В начале 2019-го Алиса Казьмина рассказала о расставании с мужем и начале бракоразводного процесса.