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«Реабилитация после групповухи»: теща обрушилась на Аршавина 

Мария Иванова и ещё 8 51 минуту назад
«Реабилитация после групповухи»: теща обрушилась на Аршавина
Фото: РИА Новости
Бывшая теща Андрея Аршавина Наталия Сарычева обвинила футболиста в неискреннем отношении к детям. Об этом она заявила под совместным видео Аршавина с детьми в Instagram.
«Папа в деле», — так спортсмен подписал новую публикацию.
Многие интернет-пользователи порадовались за Аршавина и решили, что он изменился в лучшую сторону.
«Андрей, очень приятно видеть вас с детьми. И они рады быть с отцом. Вы изменились.в лучшую сторону. Папа, класс. !» — похвалила его @nailiaiskh (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Папа красавчик, молодец что наконец с детьми!» — добавил @mixasokol.
Однако бывшая теща Аршавина, мать его второй жены Алисы, с комментаторами не согласилась.
«Папа в деле. ? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — написала Сарычева.
Пользователи спорили с женщиной, а она в ответ отмечала, что Аршавин бросил уже две семьи.
Как сообщал «Рамблер», у Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Их отношения продлились девять лет, до 2013 года.
В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В конце 2018-го в Сети появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. В начале 2019-го Алиса Казьмина рассказала о расставании с мужем и начале бракоразводного процесса.
Видео дня. Боец из России стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Комментарии
Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская
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