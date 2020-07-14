​Кокорин просит у «Зенита» миллионы подъёмных

Как сообщает журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале «Слава! — новости футбола», речь идёт о миллионах. Кокорин хочет получить выплату одним платежом сразу же после подписания контракта.
Действующий контракт Александра Кокорина с «Зенитом» рассчитан до конца сезона. В настоящий момент нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды. Сочинский клуб тоже имеет предложение для Кокорина с сопоставимой заработной платой, пишет Короткин.
В десяти матчах чемпионата России за «Сочи» Александр Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативных паса.