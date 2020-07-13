«Реабилитация после групповухи»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин при помощи публикации видео семейного отдыха с детьми пытается «реабилитироваться после групповухи», заявила бывшая теща спортсмена Наталия Сарычева. Так женщина отреагировала на пост футболиста в Instagram

На записи, которую Аршавин выложил 13 июля, запечатлена велопрогулка спортсмена в сопровождении троих детей от первого брака.

«Папа в деле», — подписал пост футболист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики живо отреагировали на публикацию, отметив как подросли дети. Один из пользователей назвал компанию «сборной Аршавина». В комментариях отметилась и мать второй жены футболиста Наталия Сарычева. Она посчитала, что публикацией видео семейного отдыха спортсмен хочет восстановить репутацию.

«Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — написала женщина, обращаясь к спортсмену.