«Реабилитация после групповухи»

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин при помощи публикации видео семейного отдыха с детьми пытается «реабилитироваться после групповухи», заявила бывшая теща спортсмена Наталия Сарычева. Так женщина отреагировала на пост футболиста в Instagram.
На записи, которую Аршавин выложил 13 июля, запечатлена велопрогулка спортсмена в сопровождении троих детей от первого брака.
«Папа в деле», — подписал пост футболист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики живо отреагировали на публикацию, отметив как подросли дети. Один из пользователей назвал компанию «сборной Аршавина». В комментариях отметилась и мать второй жены футболиста Наталия Сарычева. Она посчитала, что публикацией видео семейного отдыха спортсмен хочет восстановить репутацию.
«Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — написала женщина, обращаясь к спортсмену.
Достоверно не известно, что именно женщина имела в виду. Не исключено, что поводом для гневного комментария стали недавние откровения порно-актрисы Лолы Тейлор (Любовь Бушуева), которая заявила, что Андрей Аршавин и эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров отказались от группового секса с ней после ее попытки сделать селфи с ними.