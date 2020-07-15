Смолов пропустит матч против «Леванте» 

«Сельта» опубликовала заявку на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Леванте», в этот список вошли 25 футболистов, в него не вошёл российский нападающий Фёдор Смолов.
Как сообщается на официальном сайте клуба, испанский футболист пропустит матч из-за травмы.
Напомним, что 30-летний нападающий получил травму на предматчевой разминке перед игрой с «Осасуной», Фёдор рискует пропустить остаток сезона.
Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Сельты» и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фёдора в семь миллионов евро.