Смолов пропустит матч против «Леванте» 

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Напомним, что 30-летний нападающий получил травму на предматчевой разминке перед игрой с «Осасуной», Фёдор рискует пропустить остаток сезона.

Как сообщается на официальном сайте клуба, испанский футболист пропустит матч из-за травмы.

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