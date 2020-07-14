Гольф, сон и бинокль: Бэйл откровенно троллит Мадрид

Нынешняя неделя для фанатов мадридского «Реала» богата на хорошие новости. Во-первых, уже послезавтра клуб может оформить чемпионство. Для этого надо всего лишь надо выиграть дома у «Вильярреала». Хотя, можно даже проиграть, если «Барса» в параллельном матче не сможет набрать три очка с «Осасуной».

Но есть и куда более приятная новость: клуб наконец решил избавиться от нападающего Гарета Бэйла . Руководство «Реала» недовольно поведением футболиста. Плюс у валлийца не самые хорошие отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом

Bale on the bench today… 🤦‍♂️pic.twitter.com/TiLApheKEz— TC. (@totalcristiano) July 10, 2020 Да и сам Бэйл уже устал показывать, как ему наплевать на клуб. Про истории с гольфом, который Гарет любит больше, чем играть за «Реал», знают уже все. В матче с «Алавесом» футболист нацепил защитную маску на глаза и имитировал сон.

А во время встречи c «Гранадой» Бэйл, вместо того, чтобы переживать за свою команду, начал что-то высматривать в воображаемый бинокль.

Gareth Bale — Spanish La Liga 2020 Highlights pic.twitter.com/5dcxxZ5DXW— Mikasa (@A_Trallon) July 13, 2020 У болельщиков появился новый повод для шуток.

Вообще, «Реал» уже давно не против продать футболиста. Но из-за его высокой зарплаты сделать это нереально. Сам Бэйл категорически отказывается идти на понижение. А ни один клуб не способен платить ему 350 тысяч евро в неделю.

Последней надеждой для Мадрида был «Ньюкасл», который хотят купить шейхи из Саудовской Аравии. Но кажется, что как минимум этим летом трансфер не состоится.

Сам Бэйл особо не переживает по этому поводу. Он связан контрактом с Мадридом до лета 2022 года. То есть, если он будет просто ходить на все тренировки, то получит за этот период не менее 30 миллионов евро.

Такой расклад не устраивает руководство «Реала». Особенно в период пандемии, которая вызвала финансовые сложности у всех клубов мира. Так что единственный вариант для клуба — попытаться договориться с футболистом о расторжении контракта.

Правда, сделать это будет очень сложно. Ведь агент Бэйла Джонатан Барнетт в прошлом месяце говорил, что его клиента в Мадриде все устраивает: «Не думаю, что он хочет уходить. Он счастлив играть за „Реал“.

Но играть у Бэйла не получается. После рестарта сезона в Ла Лиге он провел за „Реал“ в общей сложности 90 минут в двух матчах.