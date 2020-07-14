«Барселона» предложила Коутиньо клубам АПЛ 

Каталонская "Барселона" предложила бразильского нападающего Филипе Коутиньо клубам Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.

По информации источника, сине-гранатовые хотят трудоустроить южноамериканца в лондонский "Арсенал" или "Ньюкасл". Руководство действующих чемпионов Испании считает, что переезд в Англию будет для Коутиньо лучшим вариантом, так как он уже имеет опыт игры в АПЛ.

Отметим, что возникшая спешка "Барсы" связана с желанием разгрузить зарплатную ведомость и выручить средства за продажу.