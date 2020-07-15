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«Ростов» меняет курс развития? Об удивительной трансферной кампании клуба 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Ростов» массово скупает молодых и дешёвых игроков
Фото: Чемпионат.com
Ростовчане массово скупают молодых и дешёвых игроков. Нынешним летом у команды уже четыре интересных новичка.
Не все заметили, но вот уже четыре года подряд «Ростов» имеет положительный трансферный баланс. В сезоне-2016/2017 у клуба — плюс 2 млн евро по данным transfermarkt.de, в сезоне-2017/2018 — плюс 7,15, в сезоне-2018/2019 — плюс 2,43, в сезоне-2019/2020 (новые покупки не учитывались) — 3,05. Можно говорить о тенденции, которая наверняка получит продолжение и, вероятно, приведёт к более впечатляющим успехам.
Почему? Да потому что курс развития команды, похоже, всё сильнее уходит в сторону развития и перепродажи молодёжи или недооценённых в других местах футболистов. Да, клуб по-прежнему готов делать статусные приобретения свободных опытных исполнителей и не жалеть деньги на их зарплату (так появились Попов, Ерёменко, Мамаев, Козлов), но количество молодых или более опытных, но ещё нераскрученных игроков, проходящих через «Ростов», с каждым сезоном становится больше. Нынешнее лето ещё сильнее подчёркивает вектор развития донского клуба. Все четыре трансфера проведены при минимальных затратах, поиски игроков велись либо в российском молодёжном секторе, либо на не самых элитных зарубежных рынках. Представим каждого новичка (в статье использованы данные Wyscout).

Тошевски — молодой бомбардир из Македонии

Македонскому нападающему на днях исполнится 19 лет. В свои 18 он успел отыграть целый сезон за клуб «Работнички» — 21 матч, 5 голов и 3 голевые передачи. Говорят, «Ростов» конкурировал за него с европейской элитой: «Интером», «Миланом», «Монако», «Лиллем». Но вряд ли перечисленные клубы были бы готовы сразу же сделать ставку на форварда, скорее он уехал бы куда-нибудь в аренду (поскольку не готов к топ-уровню). А «Ростов» пообещал Тошевски работу именно с основой, и в том числе поэтому Давид выбрал Россию.
Тошевски обладает отличными данными. Рост — 186, при этом он достаточно подвижный, пусть и не супербыстрый. В чемпионате Македонии он показывал роскошные цифры: в среднем 2,63 удара за 90 минут по Wyscout (правда, учитывались не все матчи), 0,57 ожидаемых гола xG и 0,19 ожидаемые голевые передачи xA в среднем за игру. Особенно хорош Давид в агрессивном замыкании фланговых передач, как правило, самые опасные удары он наносит первым касанием — ногой или головой. Если нужно улучшать позицию или бить издали, то получается хуже — теряется темп, не хватает взрывных качеств, уникальности удара.
Имеет громадный потенциал Тошевски и с точки зрения работы в оттяжке. В среднем проводит за игру 37,58 единоборств (34,5% победных), из них — 9,37 на «втором этаже» (39,3%). В качестве ведения борьбы есть куда прибавлять, но не забываем, что мы говорим о 18-летнем парне. Ещё одна красивая характеристика Давида — 1,47 передачи под удар за 90 минут. Он действительно бывает неплох в подыгрыше. Готов ли Тошевски к РПЛ прямо сейчас? Скорее всего, ему потребуется значительное время на адаптацию — от половины сезона до целого чемпионата. Придётся адаптироваться и к скоростям, и к уровню сопротивления. Но выходить на замену и усиливать давление на чужую оборону он способен.

Ковалёв — один из самых интересных молодых правых защитников ФНЛ

Пресс-служба «Ростова» почему-то назвала Ковалёва полузащитником, хотя на самом деле он — один из самых интересных молодых правых защитников ФНЛ. Минувший сезон провёл в «Авангарде», после объявления о финансовых трудностях клуба стал желанным активом для большинства представителей первого дивизиона. А поворот в карьере оказался даже круче — парня забрал «Ростов».
Ковалёва отличает отличный баланс между обороной и атакой. Он агрессивный, для своих лет здорово выглядит в борьбе, адаптирован к высоким скоростям. Очень полезен при развитии атаки: объёмный, много играет вперёд, смел и эффективен в дриблинге. В более конкурентной среде имеет потенциал быстро выйти на новый уровень. Весной здорово прибавил, стал ещё смелее, забил супергол в ворота «Торпедо».
Однако на мой взгляд до РПЛ он тоже пока недотягивает, прослеживаются типичные для молодых фланговых защитников тактические проблемы с таймингом в позиционной обороне, также хромает качество передач в штрафную.

Сухомлинов — звезда «Мастер-Сатурна» из Юношеской футбольной лиги

Топ-трансфер «Ростова» по меркам молодёжного уровня. Сухомлинов был главной звездой команды «Мастер-Сатурн» U17, выступавшей в Юношеской футбольной лиге. За него тоже была мощная конкуренция, но уже среди статусных российских клубов, в том числе всех московских. Сухомлинов очень известен среди специалистов, котировался в своём возрасте высоко.
По своей натуре Сухомлинов атакующий полузащитник-творец. Наделён классной техникой, юркостью, ловкостью, быстрыми ногами, классно видит поле. Обострять умеет как за счёт индивидуальных проходов (6 обводок за игру), так и обостряющими передачами из любых точек поля, в том числе глубины. Играет пока в так называемый детский футбол, но это неудивительно, ведь 18 ему исполнится только в конце августа. Даже если в первое время Данила совсем не потянет РПЛ и поиграет в «молодёжке», «Ростов» сделал отличный вклад в будущее.

Хасимото — японский работяга с колоссальной пользой в центре поля

Из всех летних новичков японец — самый зрелый (26 лет), футбол он показывает соответствующий. Прогнозирую, что в следующем сезоне Хасимото не раз попадёт в символическую сборную тура. Он очень работоспособный и дисциплинированный игрок центральной зоны, играет чаще всего опорником. Тактически обученный, здорово перекрывает зоны, стремится дорабатывать каждый эпизод. Умеет располагаться на поле так, чтобы после командных потерь мяча быстро вступать в отбор — и сами единоборства тоже ведёт здорово.
С мячом Хасимото принимает быстрые, но очень чёткие решения. В передачах точен (успешность приближается к 90%), умеет отрезать соперников, а вот в чужую штрафную отдаёт реже, менее одного раза за 90 минут. В плеймейкинге он слабее Норманна, зато в объёме движения и оборонительной работе не хуже. Это однозначно приобретение под стартовый состав — у японца есть всё для игры в РПЛ.

Резюме

Есть большая вероятность, что по окончании сезона «Ростов» постарается выгодно продать главных действующих звёзд — форварда Шомуродова, полузащитников Норманна и Байрамяна, центрального защитника Чистякова. На всех есть спрос, на каждом можно заработать.
Неизвестно, смогут ли сразу заменить ушедших перечисленные игроки, но курс, выбранный «Ростовом», очевиден. Не забудем, что в кадровых активах клуба числятся также недавно взятые перспективный 20-летний левый защитник Поярков, купленный у «Локомотива» и отданный в аренду «Рубину», 22-летний атакующий футболист с классным потенциалом Саплинов, два молодых центрфорварда — 20-летний Прошляков и 21-летний Долгов, уже сегодня солидно смотрятся 22-летний Зайнутдинов и 20-летний Глебов. А на все летние трансферы 2020 года «Ростов» потратил чуть менее 2 млн евро: 1 млн за Тошевски, 800 тыс. за Хасимото, 65 тыс. за Ковалёва. Не самые большие деньги — зато итоговая выручка, если футболистов удастся развить, окажется мощной. Возможно, «Ростов» в следующем сезоне не сможет претендовать на Лигу чемпионов, но следить за ним будет однозначно интересно.
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Футбол , Статьи , Локомотив , ХК Авангард , Торпедо
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